Город Астана официально переименована в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики. Документ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 23 марта. Также он подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны относительно переименования столицы в город Нур-Султан.

Ранее сообщалось, что первый глава республики 78-летний Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта объявил о сложении президентских полномочий. Он останется председателем Совета безопасности и лидером правящей партии «Нур Отан». До выборов (до апреля 2020 года) исполняющим его обязанности он назвал бывшего премьер-министра Касым-Жормата Токаева. Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны. Парламент поддержал идею и принял закон о внесении поправок в Конституцию относительно переименования столицы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил НСН, что после ухода Назарбаева с поста руководителя Казахстана республика превратится в поле битвы, на котором развернется мировая борьба интересов. Политик предупредил, что возможен антироссийский сценарий.

В четверг и в пятницу, 21 и 22 марта, в Астане и Алматы прошли несогласованные митинги жителей, которые не согласны с необходимостью переименовать столицу. Сообщалось о задержаниях, в местной полиции данные по задержанным не привели.