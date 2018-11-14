Глава «Газпрома» ответил на угрозу заблокировать «Северный поток – 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен. Так он ответил на заявление посла США при Евросоюзе Гордона Сондленда об имеющихся у Вашингтона инструментах для блокировки строительства, пишет газета «Коммерсант».

«Ну вы же всё сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим», — сказал глава «Газпромбанка».

В понедельник Сондленд заявил, что «Северный поток – 2» делает Европу и США уязвимой и всё больше стран Европы выступают против покупки газа у России, сообщают « Известия ».

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что Киев будет ежегодно терять от 2,5 до 2 миллиардов рублей из-за «Северного потока».