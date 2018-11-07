Глава Евросовета заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза из-за конфликта с Брюсселем. Об этом сообщает газета Express.

По словам Туска, есть «очень серьезная угроза» того, что выход Польши из ЕС, так называемый полексит (Polexit), произойдет «случайно», отмечает Утро.ру.

Туск, ранее занимавший пост премьер-министра Польши, заявил, что лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский «балансирует на грани» и может допустить простейшую ошибку, способную привести к выходу страны из Евросоюза, пишут argumenti.ru.

Как отмечает РЕН.ТВ, вопрос полексита обсуждается на фоне судебной реформы, инициированной Брюсселем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Польшу от размещения на своей территории новых военных баз НАТО. Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил в эфире НСН, что США планируют разместить в Польше свои ракеты, после выхода из ДРСМД.