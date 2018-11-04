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«Минск и Москва ответят». Польшу предостерегли от создания военных баз

4 Ноября 2018 в 16:51
«Минск и Москва ответят». Польшу предостерегли от создания военных баз

Польше не следует размещать на своей территории новые военные базы НАТО, в противно случае Белоруссия и Россия ответят симметрично. С таким предупреждением к министру иностранных дел Польши обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я министру иностранных дел сказал: «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко посоветовал полякам «жить с соседями хорошо».

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявлял, что Варшава намерен разметить военную базу Форт Трамп у восточной границы страны. В польском Минобороны добавили, что по вопросу размещения новой базы уже создана рабочая группа.

В МИД РФ предупредили поляков, что не оставят размещение новой базы без реакции. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва и Минск имеют все возможности для реагирования, пишет RT.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил в эфире НСН, что США планируют разместить в Польше свои ракеты, после выхода из ДРСМД.


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