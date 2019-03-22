Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о «разводе» будет одобрен британским парламентом на следующей неделе. Как пишет РИА Новости, в том случае, если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то отсрочка продлится только до 12 апреля, отмечает RT.

При этом лидеры стран ЕС и премьер Великобритании Тереза Мэй в один голос заявили, что не хотят так называемого «жесткого» Brexit - выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Добавим, премьер-министр также подчеркнула, что необходимо постараться выйти из состава ЕС до майских выборов в Европарламент – они запланированы с 23 по 26 мая – поскольку в противном случае британцам придется участвовать в этих выборах. Также Мэй заявила, что Британии не нужно пытаться повернуть процедуру Brexit вспять и отменить статью 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим документом Европейского союза.

Ранее стало известно, что в британском городе Сандерленд, который находится в 435 километрах от Лондона, началась демонстрация сторонников выхода Британии из Евросоюза. Участники выступают против переноса даты Brexit.

Добавим, заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком Brexit.