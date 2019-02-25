Рар: Британия хочет добиться нового референдума по Brexit

Топ-1: Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономике
Самая идеальная форма для укрепления и процветания российской экономики – смесь госсектора в упряжке с частным бизнесом. И мне кажется, что навыки ведения частного бизнеса, несмотря на 80 лет коммунизма, у россиян есть. Но, к сожалению, он находится к тени, а бизнес должен выходить в открытую и становиться неким подрядчиком для важных проектов госсектора. Что касается Максима Орешкина, я его слышал здесь, в Берлине, на очень большой конференции. На него приходили, его слушали. И очень важно, что министр посылал сигналы, что в России средний и малый бизнес готов стать партнером для немецкого малого и среднего бизнеса, который ищет для себя возможности укрепиться, вернуться или впервые выйти на российский рынок.
Топ-2: Президент Эстонии поддержала полный отказ от образования на русском языке
Мне кажется, в этом вопросе Таллин идет куда-то не туда. В республике есть очень большая доля населения. Которую нельзя настраивать против себя таким образом. А еще мне кажется, что и Совет Европы и другие организации, которые ставят на место любую другую страну, где происходит такое нарушение прав, должны иметь серьезный разговор и с Эстонией.
Топ-3: Выход Великобритании из ЕС может быть отложен до 2021 года
Думаю, большинство британцев хочет жить вне Европейского союза, но правящие элиты это мнение не разделяют. Но не считаться с мнением народа они не могут, иначе просто подорвут демократию. Они ведут переговоры таким образом, чтобы создать обстановку, при которой Brexit станет просто невозможным, а все стороны сойдутся во мнении, что единственный выход из сложившегося тупика – новое голосование. Они надеются, что уже там можно будет заставить большинство населения за то, чтобы остаться в ЕС. Тогда все эти проблемы будут решены.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.