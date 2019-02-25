Рар: Британия хочет добиться нового референдума по Brexit

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономике

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономической сфере. По его словам, на ближайшие шесть лет стоит задача поддержки частного бизнеса. Министр напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».

Самая идеальная форма для укрепления и процветания российской экономики – смесь госсектора в упряжке с частным бизнесом. И мне кажется, что навыки ведения частного бизнеса, несмотря на 80 лет коммунизма, у россиян есть. Но, к сожалению, он находится к тени, а бизнес должен выходить в открытую и становиться неким подрядчиком для важных проектов госсектора. Что касается Максима Орешкина, я его слышал здесь, в Берлине, на очень большой конференции. На него приходили, его слушали. И очень важно, что министр посылал сигналы, что в России средний и малый бизнес готов стать партнером для немецкого малого и среднего бизнеса, который ищет для себя возможности укрепиться, вернуться или впервые выйти на российский рынок.

Топ-2: Президент Эстонии поддержала полный отказ от образования на русском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный отказ от образования на русском языке в республике. Кальюлайд считает, что в стране начал формироваться единый взгляд на будущее системы образования

Мне кажется, в этом вопросе Таллин идет куда-то не туда. В республике есть очень большая доля населения. Которую нельзя настраивать против себя таким образом. А еще мне кажется, что и Совет Европы и другие организации, которые ставят на место любую другую страну, где происходит такое нарушение прав, должны иметь серьезный разговор и с Эстонией.

Топ-3: Выход Великобритании из ЕС может быть отложен до 2021 года

Выход Великобритании из ЕС может быть отложен до 2021 года. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов. Сейчас Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период.

О проекте:

Думаю, большинство британцев хочет жить вне Европейского союза, но правящие элиты это мнение не разделяют. Но не считаться с мнением народа они не могут, иначе просто подорвут демократию. Они ведут переговоры таким образом, чтобы создать обстановку, при которой Brexit станет просто невозможным, а все стороны сойдутся во мнении, что единственный выход из сложившегося тупика – новое голосование. Они надеются, что уже там можно будет заставить большинство населения за то, чтобы остаться в ЕС. Тогда все эти проблемы будут решены.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.