Эксперт: Жесткий выход из Brexit создаст в Британии много новых угроз

Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком выходе из Brexit

Бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007) прогнозирует раскол в Великобритании и появление границы севером и югом Ирландии вопреки Белфастскому соглашению. Все это, по его мнению, станет следствием жесткого варианта выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем об условиях Brexit. Свое мнение Блэр высказал в интервью Sky News.

Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН поддержала опасения бывшего британского премьер-министр Тони Блэра

«Выход из Brexit без сделки с Брюсселем, действительно, влечет появление границы между севером и югом Ирланции. Таможенной – обязательно. Возможно, будут введены дополнительные паспортные проверки. Это противоречит Белфастскому соглашению 1998 года, которое было, кстати, заключено при Тони Блэре и положило конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии и деятельности Ирландской республиканской армии (ИРА)», - сказала эксперт.

Людмила Бабынина отметила, что Британия и ЕС получат «зеркальные» проблемы.

«Выход без сделки имеет экономические последствия для Великобритании. Евросоюз, в свою очередь, получит зеркальные проблемы. Они коснутся торговых и производственных отношений. По разным оценкам экспертов, больше других пострадают автомобилестроение и фармпроизводство, может быть нарушено авиасообщение», - сказала заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН.

Она отметила проблемы, которые возникнут в связи с изменениями статуса граждан ЕС, работающих в Великобритании.

«Все граждане ЕС, которые работают в Великобритании, в случае отсутствия сделки по Brexit, сразу перейдут в статус эмигрантов. Их оформление на работу будет регулироваться иными документами и создаст проблему и для людей, и для британской экономики», - подытожила Людмила Бабынина.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН, как объявленный Мэй вотум недоверия повлияет на Великобританию.