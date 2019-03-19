Это бред! Синоптик – о тридцатиградусных морозах в апреле

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН категорически не согласился с коллегами, которые пообещали россиянам тридцатиградусные морозы в апреле.

Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в апреле. Как отмечает «Российская газета», по мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в северных регионах страны, в частности, в Якутии, температура воздуха во второй весенний месяц может опуститься до минус 20 градусов. В отдельные ночи ожидается похолодание до минус 30-ти. По совам Паршиной, минусовая температура также ожидается в Центральном регионе — на его севере местами ожидается до минус 10 градусов, а днем воздух прогреется до нуля.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН дал понять, что категорически не согласен с точкой зрения коллеги.

«Я не комментирую этот бред. Больше мне добавить нечего», - заявил синоптик.

Между тем, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что уже сегодня, 19 марта, столбики термометра в столичном регионе могут дотянуться до отметки + 9 градусов. Однако специалисты уточняют, что погода в этот день будет облачной, кроме того, возможны кратковременные дожди. А ближе к концу недели в мегаполисе может стать ещё теплее. Что касается второго весеннего месяца, то в первые дни апреля, по словам Людмилы Паршиной, будет около нуля, в середине месяца воздух будет прогреваться до +5 градусов, а в конце месяца синоптики обещают около десяти градусов тепла.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, когда россиянам следует ожидать прихода настоящей весны.