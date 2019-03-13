Синоптики пообещали оттепель к выходным

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В центре погоды «Фобос» пообещали россиянам теплую погоду на следующей неделе, но посоветовали не ожидать настоящей весны раньше апреля.Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. В среду, 13 марта, в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег.
НСН спросила главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, когда россиянам ожидать настоящей весны.
«Это вполне нормальные для марта изменения погоды, по всем метеорологическим канонам март для России месяц зимний. Сегодня и завтра в столичном регионе переменная облачность, в среду возможны небольшие осадки в виде слабого снега. Температура ниже климатической нормы. Днем – около нуля, ночью остынет до -5 – 10 °С», - озвучил прогноз синоптик.
«К выходным температура повысится до +3- +6°С, но ночью еще сохранятся заморозки. В начале следующей недели вся столица окажется в теплом секторе. Погода в Центральной России будет сухая, солнечная, днем воздух прогреется уже до +10°С. В Черноземье – даже до +11- +12°С, на юге – до +15 -+23°С. Всплеск тепла будет непродолжительным. Серия атлантических циклонов собьет теплую волну, вновь среднесуточный температурный фон вернется к своим привычным показателям, глобального наступления весны пока не видно», - пояснил НСН главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам метеорологов, настоящую весну можно ждать не раньше середины апреля. К концу марта-началу апреля должен окончательно сойти снег, и к середине следующего месяца воздух должен прогреться до +15С°.