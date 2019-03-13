Синоптики пообещали оттепель к выходным

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В центре погоды «Фобос» пообещали россиянам теплую погоду на следующей неделе, но посоветовали не ожидать настоящей весны раньше апреля.

Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. В среду, 13 марта, в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег.

спросила, когда россиянам ожидать настоящей весны.

«Это вполне нормальные для марта изменения погоды, по всем метеорологическим канонам март для России месяц зимний. Сегодня и завтра в столичном регионе переменная облачность, в среду возможны небольшие осадки в виде слабого снега. Температура ниже климатической нормы. Днем – около нуля, ночью остынет до -5 – 10 °С», - озвучил прогноз синоптик.Евгений Тишковец пообещал, что очень скоро ситуация начнёт выравниваться, весна будет наступать очень медленно. Днем будет больше солнца, ветер сменит направление на южное.

«К выходным температура повысится до +3- +6°С, но ночью еще сохранятся заморозки. В начале следующей недели вся столица окажется в теплом секторе. Погода в Центральной России будет сухая, солнечная, днем воздух прогреется уже до +10°С. В Черноземье – даже до +11- +12°С, на юге – до +15 -+23°С. Всплеск тепла будет непродолжительным. Серия атлантических циклонов собьет теплую волну, вновь среднесуточный температурный фон вернется к своим привычным показателям, глобального наступления весны пока не видно», - пояснилглавный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам метеорологов, настоящую весну можно ждать не раньше середины апреля. К концу марта-началу апреля должен окончательно сойти снег, и к середине следующего месяца воздух должен прогреться до +15С°.