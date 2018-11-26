Эксперты рассказали, сколько стоит тонна пластиковых бутылок

Участники пресс-конференции НСН рассказали о шагах, которые должны совместно принять государство и бизнес.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года».

Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России», Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владислав Жуков сообщил, что со стороны государства приняты необходимые меры для решения проблем в отрасли, по его словам, бизнес должен проявить заинтересованность.

«На сегодняшний день экономическая ситуация не позволяет цене на утилизацию конкурировать с первичной ценой, это невыгодно бизнесу, мы будем разделять, сортировать отходы, но это не будет эффективно. Мы сделали первый шаг – ввели ответственность производителя, ввели запрещающие меры по размещению отходов, содержащие полезные фракции, разработали закон о вторичных материальных ресурсах. Нам надо вводить экономические стимулы о вовлечение отходов во вторичный оборот, вводить принципы зеленых закупок, при которых товары народного потребления, изготовленные из вторичных ресурсов должны будут иметь приоритет перед продукции, сделанной из первичных. Вводить другие налоговые квоты и льготы на эту продукцию», - заявил он.

В свою очередь бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов возразил, что государство должно помочь бизнесу с современным оборудованием и систематизацией стандартов.

«Сначала у нас появились мощности, перерабатывающие вторичное жилье, а самого вторичного сырья не появилось. По России инвесторы средней руки понастроили, по-другому не скажешь, мощностей по переработке цветного металла, пластиковых бутылок, резины, а сырья нет. Эти предприятия сейчас стоят и испытывают сырьевой голод. Качество такого сырья на доморощенных сортировках не соответствуют критериям. Когда КПО, созданные по экологическому стандарту заработают, эту продукцию с руками оторвут на международном рынке. Стоимость тонны чистой ПЭТ бутылки доходит до 1000 евро, а у нас сейчас 35 тысяч рублей с НДС. Колебания стоимости тонны макулатуры ходили от 4 до 11 тысяч рублей, черный металлолом до 20 тысяч рублей, который просто захоранивался до этого. Его надо извлекать», - отметил он.

Ранее Неверов представил статистику по количеству свалок в России и рассказал о необходимых для улучшения ситуации мерах.