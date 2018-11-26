Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Бизнес-омбудсмен рассказал, сколько мусора производит Московская область

26 Ноября 2018 в 15:25
Бизнес-омбудсмен рассказал, сколько мусора производит Московская область

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в ходе пресс-конференции НСН представил цифры, касающиеся свалок и назвал время, к которому ситуация улучшится.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов представил статистику по количеству свалок в России и рассказал о необходимых для улучшения ситуации мерах.

«Московская область генерирует 8 миллионов тонн отходов в год. Строится 11 комплексов по переработке и 3 мусоросжигательных завода, мощность которых будет перекрывать необходимость в переработке. Что касается количества свалок по России – это более 5 тысяч. Несанкционированные свалки не учитываются, посчитать их невозможно, они как грибы после дождя могут появляться на тех же самых местах. К 2024 году будет выведено мощностей для переработки 37 миллионов тонн отходов, это существенный сдвиг, население заметит это на себе. Но для этого профессионалы рынка должны вкалывать в три пота, чтобы выполнить эти задачи», - отметил он.

Ранее Неверов в ходе пресс-конференции НСН назвал ситуацию в сфере переработки отходов «войнами мусорных элит», а также предсказал вероятное повышение тарифов для населения за утилизацию отходов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.