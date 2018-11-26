Бизнес-омбудсмен: В России ведутся войны мусорных элит

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в ходе пресс-конференции НСН рассказал о конфликтах в мусорном бизнесе России.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года». Её участники представляют статистику по экологическим нарушениям за 2018 год, подводят его итоги, а также рассказывают о необходимых для улучшения ситуации мерах.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов на пресс-конференции НСН назвал ситуацию в сфере переработки отходов «войнами мусорных элит».

«Еще до того, как нацпроект начал обсуждаться, ситуация перевернулась с ног на голову, особенно в регионах. Представьте, компания средней руки занимается сбором отходов и их захоронением на полигоне. Эти мусорные элиты сложились уже давно в каждом регионе, и была у них тишь да гладь. И вдруг в 2017 году вводятся понятия "территориальная схема", "конкурс на обработку, утилизацию и обезвреживание отходов", "региональный оператор". Вводятся такие институты, которые мусорным элитам непонятны на первых этапах. И сейчас мы имеем войны мусорных элит», - добавил он.

Спикер пресс-конференции НСН рассказал о возможным проблемах, которые могут появиться в результате революционных процессов в мусорном бизнесе.

«Пришли федеральные игроки в тот или иной регион, появились госгарантии, схемы, выручка понятна, и между ними и местными начали случаться конфликты. Это отразилось и на властных конфликтах, и мы пока не знаем, куда это все придет. Реформа предполагает деньги, которые инвестор должен вернуть себе в рамках реализации проекта через тариф, которым уже платим мы с вами. Не каждый согласится с подорожанием тарифов, возникнет протест, создастся цепочка неплатежей, выручка не будет получаться, начнется череда банкротств, и произойдет передал рынка. Так устроен бизнес. Насколько глубоко будет кризис, пока ситуация будет выравниваться, какую помощь может оказать государство, от этих шагов будет зависит успех или провал реформы. Я надеюсь, что провал будет краткосрочный, и мы выйдем на плановые показатели», - отметил он.

Ранее Ильдар Неведов сообщил о национальном проекте «Экология», благодаря которому проблема мусорных свалок будет решена. Это связано с постройкой новых инновационных комплексов и крупными инвестициями в отрасль.