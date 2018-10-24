В Госдуме призвали Россельхознадзор и Роспотребнадозр прояснить ситуацию с фальсификатом молока

Вопиющие результаты Россельхознадзором проверок продуктов питания, которые поставляются в дошкольные и школьные учебные заведения в Ямало-Ненецком автономном округе. Выяснилось, что детей и подростков кормят фальсифицированными, приобретаемыми по самым низким, бросовым ценам.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, несмотря на вверенные ему полномочия - осуществлять контроль, не предприняло соответствующих мер для недопущения в социальные учреждения фальсификата. Между тем, в Роспотребнадзоре добиваются введения уголовного наказания для производителей фальсификата.

Член комитета по аграрным вопросам ГД РФ Аркадий Пономарев на пресс-конференции НСН пояснил, в чем причина таких разных данных.

«Если посмотреть на общую картину, то 70% фальсификата находится в системе закупок госучреждений. Это, в первую очередь, нежелание контролирующих органов это всё менять. Ситуацию знают всё, президент России дал указание решить проблему, увы… Идет противостояние Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые отбирают разные экземпляры и кратность выборки также разная. И это никак не регулируется. Причем, все знают, кто именно поставляет фальсификат, и ведомство иногда заранее выбирают для проверки те образцы заведомо плохого качества», - пояснил ситуацию парламентарий.

Пономарев добавил, что, скорее всего, подобная ситуация с фальсификатом наблюдается в регионах Дальнего Востока, Сибири. Словом, там, где большой объем закупок.

Напомним, ранее эксперты, проверившие качество молочной продукции в трех дошкольных учреждениях Ростова-на-Дону, сообщили, что детей кормят «жутким фальсификатом». Глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области Михаил Сапрыкин рассказал, что, в результате проверки нескольких садиков в Ростове, фальсификатом признали молоко, сливочное масло, творог и ряженку.