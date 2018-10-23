24.10.2018 состоится пресс-конференция посвящённая массовому распространению фальсифицированной молочной продукции в бюджетных учреждениях

24.10.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не детское питание: Кто покрывает молочный фальсификат?»

Воспитанников детских садов, школьников, пациентов больниц и реабилитационных центров кормят фальсифицированными, приобретаемыми по дешевке, молочными продуктами. Данные результаты были выявлены в ходе расследования, проведённого Россельхознадзором. Оказалось, что многие бюджетные учреждения Ямала стали рынком сбыта для производителей фальсификата. Россельхознадзор уточняет, что Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, несмотря на вверенные ему полномочия - осуществлять контроль, не предприняло соответствующих мер для недопущения в социальные учреждения фальсификата. Между тем, в Роспотребнадзоре добиваются введения уголовного наказания для производителей фальсификата.

Участники пресс-конференции обсудят кому выгодно кормить детей фальсификатом и кто понесёт ответственность за нарушения.

Участники пресс-конференции:

- Член комитета по аграрным вопросам ГД РФ Аркадий Пономарев;

- Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко;

- Координатор Международного альянса «Качество и Экология» Татьяна Чемизова;

Приглашены:

- Председатель правления Союзмолоко, руководитель комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Даниленко;

- Представитель от Роскачества;

- Представитель от Россельхознадзора;

- Представитель от Роспотребнадзора.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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