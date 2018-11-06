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Депутат Госдумы: Школы региона не предназначены для рывка в развитии страны

6 Ноября 2018 в 14:47
Депутат Госдумы: Школы региона не предназначены для рывка в развитии страны

Школы в регионах не приспособлены к рывку в развитии страны. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов во время пресс-конференции в НСН 6 ноября.

«В Москве большое внимание департамент образования и мэр столицы Сергей Собянин уделяют вопросу, связанному с финансированием, с обеспечением социальным обслуживанием [школ]. В регионах дела похуже обстоят, причём не только в оплате, но и в школах, и классах, в которых преподают. Они для рывка, который планирует совершить государство, не особо приспособлены. Это большая проблема сегодня. Образовательной инфраструктурой в регионах, в сельских поселениях нужно заниматься. В Москве всё очень хорошо, если сравнивать с остальной Россией», - отметил Чернышов.

Напомним, ранее представитель департамента образования Москвы Александр Муратов заявил, что средняя зарплата учителей по столице за период с января по сентябрь 2018 года достигла 105 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за год эта сумма увеличилась на 22%. В пресс-центре «Национальной Службе Новостей» 6 ноября проходит пресс-конференция, на которой обсуждается вопрос реальных зарплат столичных учителей.

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