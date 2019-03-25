Эксперт о выборах на Украине: Обойдутся и без «мертвых душ»

Президент Украинского аналитического центра рассказал в эфире НСН, какие методы фальсификации голосов будут использоваться на выборах вместо «мертвых душ».

В реестр избирателей Украины включены до 200 тыс. "мертвых душ". По данным издания «Страна», на портале Государственного реестра избирателей оказались, в том числе, имена командира батальона «Сомали» армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) и главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с НСН, что неточности в реестрах никак не повлияют на выборы.

«В любом реестре всегда есть неточности. Это никак на выборы не влияет, потому что у нас все равно перед тем, как проголосовать, нужно лично прийти и, грубо говоря, себя сверить, зарегистрировать. Так что, в принципе, их просто не будет», - сообщил он.

Охрименко пояснил, что порядок голосования исключает возможность использования «мертвых душ» в качестве избирателей.

«Я понимаю, что сейчас, так сказать, вбрасываются сенсации, но это не сенсация. Потому что, в принципе, да, у нас очень часто человек умирает, а он у нас в реестре есть. Почему и требуется, что вы приходите и подтверждаете, что вы есть. И после этого голосуете. Поэтому тех, кто действительно числится мертвыми, их голосов не будет. Если брать весь список, я понимаю, там двести тысяч людей, которые как бы мертвые, но их из реестра исключили. Это нормальное явление. Потому что среди тридцати миллионов есть такая часть, но за них проголосовать все равно нереально. Будут использоваться другие средства, но не с “мертвыми душами”», - уточнил эксперт.





По его мнению, в грядущих выборах на Украине будут использоваться традиционные и уже отработанные методы фальсификации результатов.

«Там просто другие аферы будут использовать. Людям просто, грубо говоря, предлагают поработать волонтером, что сводится к следующему: тебе дают тысячу-полторы гривен. Твоя цель – прийти, поставить правильный крестик, сфотографировать, как ты проголосовал, выйти и получить деньги. Вот такое будет массово», - заявил Охрименко.

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН рассказал, почему любая попытка Петра Порошенко сорвать выборы на Украине закончится для него крахом.