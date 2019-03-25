Царев: В СБУ немало российских агентов

Украинский политический деятель заявил в эфире НСН, что ничего нового перебежчик из СБУ не сообщил.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что в ходе антитеррористической операции Киев изначально стремился к большому числу жертв среди мирного населения Донбасса, а также что украинские спецслужбы причастны к терактам в Донбассе, убийствам лидеров ополчения и гибели малайзийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года.

Украинский политический деятель Олег Царев заявил в эфире НСН, что ничего нового Прозоров не сообщил.

«Я внимательно смотрел его интервью. Ничего принципиально нового, чего бы мы не знали раньше, он не сказал. Мы говорили, что к «Боингу» причастна украинская сторона, он это подтвердил. Мы говорили, что лидеров ополченцев устранила Служба безопасности Украины, он это подтвердил. Многократно говорили о тюрьмах, о пытках задержанных – все это он сказал. Он только добавлял фамилии, добавлял подробности», - отметил он.

Политик также не удивился самому факту перехода бывшего сотрудника СБУ на российскую сторону.

«Там довольно много людей по идеологическим соображениям. Как они были противниками майдана во времена Януковича, так они теперь противники этого режима. Это не единственный сотрудник СБУ, который сотрудничает с республиками Донбасса и Российской Федерацией», - заверил он.

Ранее СБУ признала, что Прозоров был ее сотрудником, но был уволен за пьянство. Сам Прозоров заявил, что ушел по идеологическим соображениям.