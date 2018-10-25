«Плоды былого». Как 90-е до сих пор влияют на террористическую угрозу в РФ

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему в России растет угроза террористических актов.

Сотрудниками ФСБ в городе Николаевск-на-Амуре был задержан мужчина, который подозревается в подготовке теракта. По информации, предоставленной ведомством, теракт готовился на одном и социальных объектов города. Задержанный оказался местным жителем. Отмечается, что в данный момент по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за вооруженный разбой. Во время задержания мужчина собирал у себя дома взрывное устройство.

В правительстве рост террористической опасности связывают, в частности с ростом числа трудовых мигрантов в регионах. Однако с таким мнением не согласился президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, который в эфире НСН назвал еще одну определяющую причину.

«Сегодня мы просто пожинаем плоды былого. Часть поколения 90-ых тогда не получила нужных знаний для социальной адаптации, чтобы понимать риск любого отклонения от нормальной законопослушной деятельности. На первый план выходят те проблемы, которые не решены были несколько десятилетий назад. Это и склонность к эпатажным, брутальным и иным действиям», — заявил он.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе заявил, что в регионе растет уровень террористической активности. Так, за девять месяцев этого года было возбуждено 56 уголовных дел, связанных с терроризмом.