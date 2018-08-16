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Экс-глава ЦРУ назвал отзыв допуска к секретным материалам местью Трампа

16 Августа 2018 в 06:15
Экс-глава ЦРУ назвал отзыв допуска к секретным материалам местью Трампа
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп пытался отомстить ему, отозвав его допуск к секретным материалам, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на MSNBC.

По мнению Бреннана, Трамп запретил ему доступ к секретной информации, чтобы подавить любую критику в свой адрес. Экс- главу ЦРУ также назвал шаг президента США политически мотивированным и попыткой подавления свободы слова. 

«Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», - заявил Джон Бреннан.

Ранее бывший директор ЦРУ обвинил Трампа в госизмене после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Напомним, об отзыве допуска к секретным материалам Трамп задумался еще в июле. Тогда пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила его намерение тем, что некоторые бывшие сотрудники американских спеслужб и правоохранительных органов, в том числе экс-глава ЦРУ Бреннан, «политизировали и в некоторых случаях монетизировали свою госслужбу и уровень доступа к секретной информации, выдвигая необоснованные обвинения в связях с Россией или в зависимости от России».

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