Экс-глава ЦРУ назвал отзыв допуска к секретным материалам местью Трампа

По мнению Бреннана, Трамп запретил ему доступ к секретной информации, чтобы подавить любую критику в свой адрес. Экс- главу ЦРУ также назвал шаг президента США политически мотивированным и попыткой подавления свободы слова.
«Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», - заявил Джон Бреннан.
Ранее бывший директор ЦРУ обвинил Трампа в госизмене после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.
Напомним, об отзыве допуска к секретным материалам Трамп задумался еще в июле. Тогда пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила его намерение тем, что некоторые бывшие сотрудники американских спеслужб и правоохранительных органов, в том числе экс-глава ЦРУ Бреннан, «политизировали и в некоторых случаях монетизировали свою госслужбу и уровень доступа к секретной информации, выдвигая необоснованные обвинения в связях с Россией или в зависимости от России».