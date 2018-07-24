Трамп решил забрать у своих критиков допуск к секретной информации

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США решил принять меры против некоторых бывших сотрудников американских спеслужб и правоохранительных органов, так как они «политизировали и в некоторых случаях монетизировали свою госслужбу и уровень доступа к секретной информации, выдвигая необоснованные обвинения в связях с Россией или в зависимости от России».
В числе этих лиц оказался бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, обвинивший Трампа в госизмене после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.