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Трамп решил забрать у своих критиков допуск к секретной информации

24 Июля 2018 в 07:55
Трамп решил забрать у своих критиков допуск к секретной информации
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отзыва допуска к секретной информации у бывших чиновников, обвиняющих его в сговоре с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США решил принять меры против некоторых бывших сотрудников американских спеслужб и правоохранительных органов, так как они «политизировали и в некоторых случаях монетизировали свою госслужбу и уровень доступа к секретной информации, выдвигая необоснованные обвинения в связях с Россией или в зависимости от России».

В числе этих лиц оказался бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, обвинивший Трампа в госизмене после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.
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