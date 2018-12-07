Две пьяные девушки угнали внедорожник в центре Москвы

Полиция разыскивает двух нетрезвых девушек, угнавших внедорожник в центре столицы, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.



«Land Rover», ставший объектом страсти нетрезвых гражданок, находился на Сухаревской площади.

Полицией введен план «Перехват» для задержания автомобиля с злоумышленницами.

Ранее НСН сообщала, что в Совете Федерации решили обратить пристальное внимание на проблему угона транспортных средств. Так председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил конкретизировать действия лиц, подпадающих под соисполнительство в этих преступлениях; обращать внимание на способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН увидел «корень зла» в том, что полиции невыгодно искать угнанные авто.