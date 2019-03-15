До 40 выросло число жертв стрельбы в Новой Зеландии

Не менее 40 человек, по последним данным, стали жертвами нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом сообщила глава правительства страны Джасинда Ардерн, передает RT.
По подозрению в участии в террористической атаке задержаны уже четыре человека – трое мужчин и женщина. Как отмечают «Известия», нападением, судя по всему, руководил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Он придерживается ультраправых взглядов.
Газета.ру. В частности, он завил о желании убить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.
Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН увидел в новозеландской трагедии отголоски теракта в Норвегии в 2011 году, устроенного Брейвиком.