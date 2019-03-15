До 40 выросло число жертв стрельбы в Новой Зеландии

Не менее 40 человек, по последним данным, стали жертвами нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом сообщила глава правительства страны Джасинда Ардерн, передает RT .

По подозрению в участии в террористической атаке задержаны уже четыре человека – трое мужчин и женщина. Как отмечают «Известия» , нападением, судя по всему, руководил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Он придерживается ультраправых взглядов.

Накануне нападения Таррант изложил свои взгляды в видео-манифесте, передает Газета.ру . В частности, он завил о желании убить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН увидел в новозеландской трагедии отголоски теракта в Норвегии в 2011 году, устроенного Брейвиком.

