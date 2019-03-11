Десятки мигрантов задержаны в ТЦ «Москва» и «Садоводе»

Сотрудники полиции задержали несколько десятков трудовых мигрантов на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва», сообщает ТАСС. На этих территориях с ночи проводились обыски. Как уточняет RT, речь идёт о плановой проверке.
Задержанных проверяют на соблюдение правил пребывания в Российской Федерации и на причастность к некоторым преступлениям. Операция началась в три часа ночи, уточняет «Свободная пресса». Территории торгового центра и рынка были оцеплены.
Ранее координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН заявил, что государство не может контролировать точное число гастарбайтеров на транспорте.