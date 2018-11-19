Профсоюз таксистов о сокращении гастарбайтеров: Свято место пусто не бывает!

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов прокомментировал НСН решение правительства РФ снизить на 2% квоту для иностранных водителей общественного транспорта.

Водителей-гастарбайтеров в Российской Федерации станет меньше. Правительство решило снизить их долю в 2019 году с 28% до 26%. Об этом говорится в постановлении правительства об установлении новых квот для компаний на иностранных работников. Как говорится в документе сокращение коснется «сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта». Из этой категории исключены работники железной дороги.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН в целом положительно оценил эту меру, однако призвал не сбрасывать полностью со счетов иностранцев, желающих работать в России на общественном транспорте.

«Свято место пусто не бывает, в любом случае, эти вакансии кто-то займёт. В целом это должно быть на руку гражданам России. Однако, в каждой работе нужен профессионализм, поэтому ограничение числа иностранных работников чисто по количественному признаку не всегда оправдано. И среди иностранцев бывают хорошие водители общественного транспорта, которые хорошо знают нашу работу. Поэтому здесь нужен более аккуратный подход в дальнейшем», - отметил лидер Профсоюза московских таксистов.

В других отраслях квоты на привлечение гастрабайтеров решено не изменять. Так, на агропромышленных предприятиях, выращивающих овощи, половина работников могут быть иностранцами. Ограничения полностью сняты для Приморского края и Астраханской области. В строительстве максимальная доля иностранцев остается на уровне 80%, за исключением Хабаровского края, Амурской области и Москвы.

Как отмечается в постановлении, квоты устанавливаются для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке.