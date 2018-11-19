«Дальнобойщик»: Доля гастарбайтеров на транспорте государству неподконтрольна

Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко рассказал НСН, в каких областях реализовать постановление кабмина будет сложнее всего.

Кабмин снизил на 2 процента допустимую долю иностранных работников в сфере сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, на 2019 год в транспортной сфере деятельности допускается 26 процентов иностранцев от общей численности работников.

Как пояснил в эфире НСН координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко, снижение допустимой доли иностранных работников на 2 процента слабо скажется на рынке труда, особенно в сфере такси перевозок, которая почти никак не регулируется.