«Дальнобойщик»: Доля гастарбайтеров на транспорте государству неподконтрольна

Кабмин снизил на 2 процента допустимую долю иностранных работников в сфере сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, на 2019 год в транспортной сфере деятельности допускается 26 процентов иностранцев от общей численности работников.
Как пояснил в эфире НСН координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко, снижение допустимой доли иностранных работников на 2 процента слабо скажется на рынке труда, особенно в сфере такси перевозок, которая почти никак не регулируется.
Ранее глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев заявил о работе над инициативой, запрещающей иностранным гражданам работать водителями легковых такси. Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев заявил на пресс-конференции НСН, посвященной этой инициативе, что запрет гастарбайтерам водить такси спасет жизни.