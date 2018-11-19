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Общество

«Дальнобойщик»: Доля гастарбайтеров на транспорте государству неподконтрольна

19 Ноября 2018 в 10:37
«Дальнобойщик»: Доля гастарбайтеров на транспорте государству неподконтрольна
Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко рассказал НСН, в каких областях реализовать постановление кабмина будет сложнее всего.

Кабмин снизил на 2 процента допустимую долю иностранных работников в сфере сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, на 2019 год в транспортной сфере деятельности допускается 26 процентов иностранцев от общей численности работников.

Как пояснил в эфире НСН координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко, снижение допустимой доли иностранных работников на 2 процента слабо скажется на рынке труда, особенно в сфере такси перевозок, которая почти никак не регулируется.

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«То, что хоть каким-то образом пытаются ограничить участников трудового рынка, наверное, это не самый плохой вариант. С моей точки зрения, он касается очень небольшого сегмента наземных грузовых перевозок. Это, в первую очередь, строительная техника, там очень много гастарбайтеров, и  все-таки городской пассажирский транспорт и такси. Там это количество зашкаливает, но надо сказать, что в такси и учета особо нет. Если пассажирские предприятия — это все-таки структурированные организации, то о такси такого сказать нельзя, и проконтролировать это будет практически невозможно, только в каких-то крупных компаниях-операторах. Все, что касается всех этих Gett, Uber и прочей полувиртуальной реальности, то там по количеству, я думаю, будут большие проблемы», — отметил Войтко.

Ранее глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев заявил о работе над инициативой, запрещающей иностранным гражданам работать водителями легковых такси. Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев заявил на пресс-конференции НСН, посвященной этой инициативе, что запрет гастарбайтерам водить такси спасет жизни. 
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