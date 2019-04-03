Депутат Рады Ляшко опубликовал телефонные номера Зеленского и Коломойского

Депутат Верховной Рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал мобильные телефоны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, пишет РИА ФАН. Сообщается, что телефонные номера он опубликовал в посте на своей странице в Facebook.

Такое радикальное решение депутат объяснил тем, что незадолго до этого кто-то из сотрудников медиахолдинга «1+1», которым как раз и владеет Коломойский, опубликовал в Сети его номер телефона. Он рассказал, что за пару дней ему поступили тысячи сообщений и звонков и пожаловался на необходимость сменить номер, которым пользовался последние 20 лет, сообщает Ura.ru.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оказался под ударом из-за того, что является протеже владельца «1+1» Коломойского на выборах, а Александра Ткаченко занимает должность гендиректора этого медиахолдинга.

НСН попыталось связаться с «пострадавшими» по опубликованным номерам. Телефон Игоря Коломойского оказался отключен, Александр Ткаченко находится «вне зоны доступа», а номер Владимира Зеленского и вовсе не обслуживается.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал в эфире НСН, ждать серьёзных изменений в курсе Киева по отношению к Донбассу после второго тура выборов не стоит.