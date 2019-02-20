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Депутат озаботился «грязными носочками» пассажиров плацкарта

20 Февраля 2019 в 11:18
Депутат озаботился «грязными носочками» пассажиров плацкарта

В Госдуме заявили о необходимости ужесточить требования к соблюдению правил гигиены пассажирами в поездах. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал, что «грязные носочки пассажиров» беспокоят всех, кто едет в плацкарте, и могут вызывать дискомфорт. Именно это зачастую становится причиной конфликтов между пассажирами, пишет АГН «Москва».

По словам депутата, в некоторых странах за это предусмотрен штраф. Он предложил разрешить Ространснадзору проводить соответствующие проверки.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский рассказал НСН, почему закон не позволяет продавать билеты по более дешевым тарифам в плацкартные вагоны.

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