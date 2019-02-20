Депутат: «Грязными носочками» пассажиров должно заниматься государство

ФОТО: ТАСС/Почуев Михаил

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству рассказал НСН, благодаря чему российских путешественников можно заставить соблюдать правили личной гигиены.

В Госдуме задумались о необходимости ужесточить требования к соблюдению правил гигиены пассажирами в поездах. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев обратил внимание на то, что «грязные носочки пассажиров» беспокоят всех, кто едет в плацкарте, и могут вызывать дискомфорт. Именно этот «ароматный» предмет гардероба зачастую становится причиной конфликтов между пассажирами.

В беседе с НСН член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев подчеркнул, что данная норма предусмотрена правилами перевозки и контролируется Роспотребнадзором.

«Поэтому, если происходит несоблюдение гигиенических норм, то в данном случае может быть жалоба, которая рассматривается такими органами. Но правда такова, что обычно всё это происходит внутри компании-перевозчика, и в целом нарушение таких требований, как курение в поезде, оно, если и фиксируется, то узнать об этом на государственном уровне очень сложно. Есть проблема, и дальше пригородной или пассажирской компании она не уходит. Когда пассажира штрафуют за безбилетный проезд или курение, составляются акты. Но они крайне редко доходят до своего логического финала и пассажир, который нарушил правила перевозки, бывает оштрафован. Это должен делать суд, но соответствующие материалы доходят туда крайне редко», - отметил собеседник НСН.

Александр Васильев высказал мнение о том, что, возможно, некоторые вещи – безбилетный проезд или курение в поезде – должно всё же контролировать государство, как это было ранее.

«Сотрудник МПС штрафовал и обладал для этого необходимыми полномочиями. Сейчас ревизоры, которые ходят по поездам, это сотрудники компании. И те случаи, когда происходят, к примеру, драки с билетёрами, будут расцениваться, как обычное происшествие между гражданами, не принимая во внимание то, что этот человек находится при исполнении своих обязанностей. Получается, что сотрудник компаний, которые производят осмотр поездов, законом не защищены. И любой конфликт, который может произойти расценивается, как инцидент, например, на улице или в пивной. Проверками должны заниматься уполномоченный органы, например, Ространснадзор. Появится статистика, которая будет видна на уровне государства: сколько безбилетных, сколько курящих и что делать для того, чтобы человек, передвигаясь в поезде, имел возможность не нарушать закон и правила перевозки. И отсутствие такого контроля говорит о том, что в целом у нас отсутствует государственная политика по отношению к целому ряду вещей, которые беспокоят граждан на бытовом уровне», - подчеркнул член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Резюмируя, эксперт отметил, что штраф за грязные носки должен выноситься сотрудниками Роспотребнадзора.

«Однако практика применения этого штрафа нулевая. Он предусмотрен, но норма не работает. И, к сожалению, я не помню его размера. Видимо, он был создан для того, чтобы дать понять гражданам, что их подходом к гигиене нарушаются права окружающих. Это всегда неприятно. И хотелось бы в поезде, в плацкартном вагоне, видеть людей, которые с уважением относятся друг к другу и соблюдают эти гигиенические требования», - заключил Александр Василев.

Напомним, ранее стало известно, что компания РЖД с 20 января в пилотном режиме начала продавать невозвратные билеты в поезда дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Как отмечает РИА Новости, планируется, что в перспективе они появятся и на других направлениях.

Примечательно, что невозвратными будут не все билеты - пассажиры смогут купить и привычные проездные документы. Плацкарта и общих вагонов нововведения не коснутся. Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5% до 20%. А вот разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки. В ряде случаев невозвратный билет можно сдать. Например, из-за внезапной болезни пассажира.