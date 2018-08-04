День траура объявлен в связи с катастрофой Ми-8

День траура объявлен в понедельник, 6 августа, в Красноярском крае в память о погибших в катастрофе вертолёта Ми-8. Распоряжение об этом подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс, передаёт «Интерфакс».

Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» упал на землю и загорелся в 180 километрах севернее Игарки, в районе ванкорского нефтегазового месторождения. Погибли 18 человек. Машина в воздухе зацепила винтом внешний груз другого вертолета, который взлетел перед ней.

В следственном комитете не исключили, что причиной трагедии стала ошибка пилота разбившегося Ми-8. В компании «Роснефть» назвали необъяснимым действия экипажа, учитывая включённую связь и активированную систему предупреждения об опасном сближении. Техническим расследованием катастрофы будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет.