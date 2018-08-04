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СК не исключает ошибку пилота при катастрофе Ми-8

4 Августа 2018 в 12:34
СК не исключает ошибку пилота при катастрофе Ми-8

Ошибка пилотирования могла привести к катастрофе вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Эта одна из версий, которые рассматривает следствие, сообщила представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. Вместе с тем, она особо подчеркнула, что окончательные причины крушения будут определены только после проведения всех необходимых следственных действий и назначенных экспертиз. Тогда же, по словам Петренко, можно будет назвать и виновных в трагедии, отмечает  Газета.ру.

В результате падения Ми-8 в Красноярском крае в субботу, 4 августа, погибли 18 человек. Вертолет, перевозивший вахтовых рабочих, упал в районе Ванкорского месторождения. Катастрофа произошла после того, как машина ударилась лопастями о внешний груз другого вертолета, который сумел экстренно сесть. Возбуждено уголовное дело.

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