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Действия экипажа разбившегося Ми-8 сочли «необъяснимыми»

4 Августа 2018 в 14:18
Действия экипажа разбившегося Ми-8 сочли «необъяснимыми»

В компании «Роснефть» удивлены действиями экипажа Ми-8, который разбился в Красноярском крае. Вертолет задел винтом другую машину, несмотря на включённую связь, а также сработавшую систему предупреждения об опасном сближении. На борту разбившегося вертолета были работники дочернего предприятия нефтяной компании.

В «Роснефти» назвали «необъяснимым» поведение командира экипажа Ми-8. Как отмечает Газета.ру, в компании объявили о начале собственного расследования причин катастрофы. Его будет проводить оперативный штаб, созданный при «Роснефти». Все тела погибших переправят в Красноярск. В компании пообещали материальную и социальную поддержку семьям разбившихся вахтовиков, помимо страховых выплат.

В результате крушения вертолета Ми-8 авиакомпании Utair погибли 18 человек. Машина упала, после того как задела в воздухе внешний груз другого вертолёта. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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