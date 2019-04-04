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ЦИК Украины объявил победителя первого тура выборов

4 Апреля 2019 в 08:49
ЦИК Украины объявил победителя первого тура выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК Украины после обработки всех протоколов. Окончательные официальные данные должны быть объявлены до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что на третьем месте в предвыборной гонке остановилась глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко от «Оппозиционной партии» с результатом 11,67%, на пятой строчке – Анатолий Гриценко с 6,91%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. Также стало известно о готовящихся теледебатах действующего президента Украины Петра Порошенко с лидером партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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