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Черчесов рассказал о будущем Кокорина и Мамаева в футболе

4 Декабря 2018 в 11:27
Черчесов рассказал о будущем Кокорина и Мамаева в футболе

Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно футбольного будущего Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как пишет ТАСС, главный тренер сборной России уверен, что спортсменам для начала необходимо разобраться с правовым полем, а потом уже думать о возвращении на футбольное, отмечает Газета.ру.

Как напоминает Ura.ru, следствие настаивает на продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключённых под стражу за нападение на чиновника и водителя. 5 декабря суду предстоит определить дальнейшую судьбу спортсменов.

В начале октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что находящийся в СИЗО Кокорин, приболел. Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН дал советы футболисту, как лечиться в тюрьме.

 

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