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Общество

Адвокат Мамаева отказался комментировать слухи об измене подзащитного жене

3 Декабря 2018 в 20:39
Адвокат Мамаева отказался комментировать слухи об измене подзащитного жене
ФОТО: Instagram Аланы Мамаевой

Игорь Бушманов заявил НСН, что информация из соцсетей не соответствует действительности.

Жена футболиста Павла Мамаева, находящегося в СИЗО по делу об избиении трёх человек, Алана Мамаева обвинила супруга в измене. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Instagram девушки.

«Мой “муж” семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса, — написала Мамаева в соцсети. Позже пост был удалён, но в сети сохранились скрин-шоты публикации.

мамаева

Адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН отказался комментировать сведения, указав на недостоверность информации.

«Я комментировать не буду. Информация из соцсетей явно не соответствует действительности», — заявил Бушманов.

Напомним, Мамаев и Кокорин стали фигурантами уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». На данный момент они находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Вопрос о продлении меры пресечения на период расследования будет рассмотрен 5 декабря. Ранее суд отказал футболистам в рассмотрении кассационных жалоб на арест.

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