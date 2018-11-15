Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

Цеповяз объедался деликатесами в колонии на 60 тысяч в месяц

15 Ноября 2018 в 14:18
Цеповяз объедался деликатесами в колонии на 60 тысяч в месяц

Участник «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок заключения в амурской колонии, каждый месяц получал деликатесные продукты на сумму до 60 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Причём яства заключённому регулярно привозил один и тот же человек, установила прокурорская проверка, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, деньги на закупку продуктов питания местному жителю перечисляли родственники заключенного. За свои услуги поставщик деликатесов получал вознаграждение. В колонию Цеповязу ежемесячно, в частности, поставлялись в больших объемах конфеты, колбасы, дорогой сыр, до килограмма красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также одежда. Кроме того, для Цеповяза несколько раз приобретались мобильные телефоны.

Как отмечает Ura.ru, представитель Генпрокуратуры так рассказал, что заключенным запрещено готовить сырое мясо. Однако Цеповяз работал в колонии пасечником и не соблюдал это правило.

Генпрокуратура 6 ноября начала проверку в колонии, где отбывает наказание Цеповяз после публикации фотографий на которых арестант жарит шашлык, ест икру и крабов. В отношении сотрудников исправительного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее криминальный авторитет, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», Михаил Орский объяснил в эфире НСН, почему нет ничего необычного в получении деликатесов заключенными.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.