Цеповяз объедался деликатесами в колонии на 60 тысяч в месяц

Участник «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок заключения в амурской колонии, каждый месяц получал деликатесные продукты на сумму до 60 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Причём яства заключённому регулярно привозил один и тот же человек, установила прокурорская проверка, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, деньги на закупку продуктов питания местному жителю перечисляли родственники заключенного. За свои услуги поставщик деликатесов получал вознаграждение. В колонию Цеповязу ежемесячно, в частности, поставлялись в больших объемах конфеты, колбасы, дорогой сыр, до килограмма красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также одежда. Кроме того, для Цеповяза несколько раз приобретались мобильные телефоны.

Как отмечает Ura.ru , представитель Генпрокуратуры так рассказал, что заключенным запрещено готовить сырое мясо. Однако Цеповяз работал в колонии пасечником и не соблюдал это правило.



Генпрокуратура 6 ноября начала проверку в колонии, где отбывает наказание Цеповяз после публикации фотографий на которых арестант жарит шашлык, ест икру и крабов. В отношении сотрудников исправительного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее криминальный авторитет, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», Михаил Орский объяснил в эфире НСН, почему нет ничего необычного в получении деликатесов заключенными.