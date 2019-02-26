Британский посол подтвердил, что Скрипали живы

Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу выступил с заявлением о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в прошлом году в Солсбери, живы. Дипломат также подтвердил «Интерфаксу», что запрос посольства РФ с просьбой встретиться с ними был передан Скрипалям.

Так Бристоу прокомментировал недавнее заявление российского диппредставительства в британской столице о не хватке фактов, которые могли бы подтвердить, что Скрипали живы, отмечает RT .

Британcкий дипломат также заявил что экс-полковник и его дочь не выказали желания встречаться с российскими дипломатами. При этом он заверил, что в том случае, если Скрипали захотят встретиться с представителями дипмиссии РФ, Лондон готов предоставить такую возможность.

Лори Бристоу также подчеркнул, что Великобритания не заинтересована в расследовании инцидента в Солсбери совместно с российской стороной. По словам посла, в Лондоне уверены, что знают, кто отравил Скрипалей.

Писатель Вадим Панов в эфире НСН ранее предположил, что историей со Скрипалями британцы будут пугать даже внуков.