Неисчерпаемое дело Скрипалей. Лондон вновь намерен «заставить Москву платить»

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Отравление Сергея Скрипаля и его дочери снова послужит поводом для антироссийской риторики Британии.

Великобритания после Brexit должна усилить своё глобальное присутствие и использовать жёсткую силу, а Москва должна «платить за свои провокации». Об этом намерен заявить в своей речи в понедельник, 11 февраля, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Как сообщает Reuters, глава военного ведомства Великобритании также обоснует намерение Лондона поддержать США в стремлении нарастить военный бюджет НАТО тем, что России не следует прощать её провокации. В их числу, отмечается, Лондон относит якобы вмешательство РФ в выборы США в 2016 году, а также отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Дело Скрипалей будет ещё долго использоваться западными оппонентами России, предупреждал ранее в эфир НСН заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма. Британский премьер уже использовала этот инцидент для отвлечения от внутренней политики, и на этом Британия явно не остановится.

«Для Мэй ситуация со Скрипалями дала в какой-то момент возможность перевести и переключить политические настроения в другое русло, а сейчас у неё уже не остаётся времени. Она должна в скором времени представить мягкий формат выхода из Евросоюза. У нее нет вариантов развития сюжетов, кроме того, чтобы попросить оттянуть этот момент. А сюжет со Скрипалями будут передергивать до тех пор, пока живы участники этого процесса. В интересах определенных политической ситуации, разумеется», — заметил Сурма.

Британия с первых дней этого дела отстраняла Россию от расследования, напоминал в январе этого года глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Тогда он заявил, что спецслужбы Великобритании уничтожили все улики, связанные с делом Скрипаля. Такой вариант развития событий не исключил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Россию изначально не подпускали к делу, отвергая все предложения по содействию.

«Мы неоднократно заявляли, в том числе наше посольство в Великобритании заявляло о том, что не допускают никого к уликам, к возможности их оценить, к самому зданию, к пострадавшим. Всячески изолируют Россию от участия в этом разбирательстве. Поэтому очевидно, что одна из наших спецслужб сделала такое заявление. Наверное, они располагают какой-то информацией. Интересно, захочет ли мировая общественность того, чтобы эта информация была оглашена, захотят ли они услышать эту информацию. Мы понимаем, что по многим вопросам нас не слышат. Я считаю, что все заинтересованные стороны должны отнестись к этой информации очень внимательно», — сказал депутат.

Напомним, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они были найдены без сознания. Лондон обвинил в покушении Москву, а позже власти нашли и подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, эти мужчины работают на ГРУ. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.