Панов: Историей со Скрипалями британцы будут пугать и внуков

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем

Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Об этом сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Я, конечно, человек, далекий от профессиональной медицины. Но я где-то читал, что большинство смертей в мирное время происходят по иным причинам. С другой стороны, при должной сноровке, любую смерть можно приплюсовать, привязать к любой причине. Как говорил один человек, даже если кто-то умер от выстрела в голову, можно доказать, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. И это будет правдой. Поэтому мнение Вероники Скворцовой, конечно, очень интересно, но хотелось бы узнать и правду.

Топ-2: У Петрова и Боширова обнаружился «сообщник»

Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники. По информации издания, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Если вспомнить, что наши англо-саксонские друзья отличаются очень серьезным, даже маниакальным упорством в достижении своих целей, можно быть уверенными, что они не остановятся. Тему якобы покушения на Скрипаля будут помнить еще наши внук. А целевая аудитория этих раскруток, она ведь там простая. Верит всему, что ей рассказывают. Они уже привыкли. Скажут, что шпионов было, например, 25, и все русские, причем, приехавшие под своими настоящими именами – поверят. Привыкли.

Топ-3: Мамаеву и Кокорину продлили арест

Тверской суд Москвы продлил до 8 апреля срок содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их, напомним, обвиняют в двух драках, которые футболисты затеяли утром 8 октября прошлого года в Москве.

У меня непростое отношение к этим молодым и достаточно известным (в плохом смысле слова) футболистам (тоже в том же смысле слова). Но, на мой взгляд, демонстративное наказание уже переходит все разумные пределы и сейчас играет скорей во вред системе, нежели на пользу ей. Ведь все мы понимаем, что если бы Кокороин и Мамаев избили слесаря, они уже давным-давно вышли бы на свободу, а может и вообще никогда не оказались бы на шконке.





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