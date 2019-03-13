Барецкий заявил, что плевал на лысину Бондарчука

Шоумен во время пресс-конференции заявил, что съемки фильма «Брат-3» поддержал Никита Михалков.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». Идейный вдохновитель, режиссер и шоумен Стас Барецкий рассказал о бюджете своего проекта.

«Бюджет фильма миллион долларов. Никита Михалков поддержал мою идею. Кто еще снимает фильм за миллион долларов в России? Вы скажете, что Федор Бондарчук. Так вот, я на лысину Федора Бондарчука плевал. Потому что в свое время я сказал, что Федор Бондарчук ничтожество. Я фильм продам на торренты, он будет висеть на порносайтах», - заявил он.

Ранее автор идеи съемок фильма «Брат-3» Стас Барецкий раскрыл секреты сценария. Он сказал, что в конце фильма «Братом» окажется лысая девушка.