Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

Барецкий заявил, что плевал на лысину Бондарчука

13 Марта 2019 в 16:46
Барецкий заявил, что плевал на лысину Бондарчука

Шоумен во время пресс-конференции заявил, что съемки фильма «Брат-3» поддержал Никита Михалков.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». Идейный вдохновитель, режиссер и шоумен Стас Барецкий рассказал о бюджете своего проекта.

Барецкий выложит фильм «Брат-3» на порносайтах

«Бюджет фильма миллион долларов. Никита Михалков поддержал мою идею. Кто еще снимает фильм за миллион долларов в России? Вы скажете, что Федор Бондарчук. Так вот, я на лысину Федора Бондарчука плевал. Потому что в свое время я сказал, что Федор Бондарчук ничтожество. Я фильм продам на торренты, он будет висеть на порносайтах», - заявил он.

Ранее автор идеи съемок фильма «Брат-3» Стас Барецкий раскрыл секреты сценария. Он сказал, что в конце фильма «Братом» окажется лысая девушка.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.