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Барецкий: Балабанов взял у меня деньги на «Брат-3» и умер

13 Марта 2019 в 15:35
Барецкий: Балабанов взял у меня деньги на «Брат-3» и умер

Шоумен Стас Барецкий во время пресс-конференции НСН рассказал, для чего он снимает продолжение знаменитого фильма.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

В конце февраля 2019 года были анонсированы съёмки фильма «Брат-3». Для производства картины уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год. Стас Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Он заявил, что снимает фильм, потому что хочет продолжить дело Балабанова и заработать денег, чтобы расплатиться с кредиторами.

«Мне плевать на общественность. Балабанов, режиссер «Брат-1» и «Брат-2», а мы с ним хорошо общались, брал у меня деньги на съемку третьей части «Брата». Он хотел раскрыть ответ на главный вопрос – «в чем сила?». Не лично у меня, а у представителей ритуального бизнеса. А сейчас с меня требуют деньги. Балабанов умер и все. Ну умер, что такого? Но инвесторы требуют деньги. Поэтому у меня коммерческий интерес – заработать денег», - заявил он.

Барецкий выложит фильм «Брат-3» на порносайтах
Ранее сообщалось, что сразу несколько петиций были размещены в Сети с требованием к министерству культуры РФ ввести запрет на съемки фильма «Брат-3». Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего выступили против съемок нового фильма в связи с тем, что его создатели не планируют приглашать к участию актеров из фильмов «Брат» и «Брат-2», но намерены задействовать людей с криминальным прошлым.
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