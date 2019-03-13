Барецкий: Балабанов взял у меня деньги на «Брат-3» и умер

Шоумен Стас Барецкий во время пресс-конференции НСН рассказал, для чего он снимает продолжение знаменитого фильма.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

В конце февраля 2019 года были анонсированы съёмки фильма «Брат-3». Для производства картины уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год. Стас Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Он заявил, что снимает фильм, потому что хочет продолжить дело Балабанова и заработать денег, чтобы расплатиться с кредиторами.

«Мне плевать на общественность. Балабанов, режиссер «Брат-1» и «Брат-2», а мы с ним хорошо общались, брал у меня деньги на съемку третьей части «Брата». Он хотел раскрыть ответ на главный вопрос – «в чем сила?». Не лично у меня, а у представителей ритуального бизнеса. А сейчас с меня требуют деньги. Балабанов умер и все. Ну умер, что такого? Но инвесторы требуют деньги. Поэтому у меня коммерческий интерес – заработать денег», - заявил он.