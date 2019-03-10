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В России протестуют против съемок фильма «Брат-3» с Волочковой и Джигурдой

10 Марта 2019 в 10:48
В России протестуют против съемок фильма «Брат-3» с Волочковой и Джигурдой

Сразу несколько петиций размещены в Сети с требованием к министерству культуры РФ ввести запрет на съемки фильма «Брат-3».

Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего выступают против съемок  нового фильма в связи с тем, что его создатели не планируют приглашать к участию актеров из фильмов «Брат» и «Брат-2», но намерены задействовать людей с криминальным прошлым.

Также в составе участников новой ленты заявлены Стас Барецкий, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Кирилл Терешин, пишет Газета.ru.

Авторы петиций убеждены, что проект не имеет никакого отношения к ранее вышедшим фильмам и служит только для наживы авторов «Брата-3» на таланте и памяти Бодрова-младшего и Балабанова.

Создатели петиций направили их в Минкультуры и лично главе ведомства Владимиру Мединскому.

Ранее певица Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме «Брат-2» саму себя, в беседе с  НСН, рассказала, как относится к идее создания «Брата-3».

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