Банки начали требовать от россиян обоснование переводов на 1 тысячу рублей

Российские банки стали требовать от клиентов письменное обоснование переводов от тысячи рублей. Теперь финансовой организации человек должен пояснить источник этих денег и куда он их собирается потратить. В противном случае карту или счет могут заблокировать, пишут «Известия».

О таких требованиях сообщили клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, отмечает Ura.ru. В свою очередь эксперты считают подобные действия финансовых учреждений незаконными.

Ранее бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев пояснил в эфире НСН, что вывод валюты с долгосрочных вкладов говорит об опасениях граждан РФ на фоне возможного введения очередных санкций со стороны США.

