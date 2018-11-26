Резкий вывод валютных вкладов россиян объяснили опасением санкций

Экс-вице-президент АРБ Эльман Мехтиев рассказал НСН, почему россияне переводят свои валютные сбережения в короткие вклады.

Россияне перевели рекордное количество валюты с долгосрочных вкладов в короткие. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК на основе данных ЦБ. Сообщается, что доля валютных вкладов клиентов российских банков сроком от месяца до года на момент 1 ноября 2018 года впервые с марта 2016 года превысила 30 процентов от общей суммы валютных вкладов. Уточняется, что за октябрь текущего года вклады сроком до года увеличились почти на 28 процентов – с 1,04 трлн рублей до 1,33 трлн рублей. При этом объем долгосрочных вкладов уменьшился за месяц с 3,27 трлн рублей до 2,99 трлн рублей, то есть почти на 4,5 млрд долларов.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев пояснил НСН, что вывод валюты с долгосрочных вкладов говорит об опасениях граждан РФ на фоне возможного введения очередных санкций со стороны США.