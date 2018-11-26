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Экономика

Резкий вывод валютных вкладов россиян объяснили опасением санкций

26 Ноября 2018 в 11:17
Резкий вывод валютных вкладов россиян объяснили опасением санкций
Экс-вице-президент АРБ Эльман Мехтиев рассказал НСН, почему россияне переводят свои валютные сбережения в короткие вклады.

Россияне перевели рекордное количество валюты с долгосрочных вкладов в короткие. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК на основе данных ЦБ.  Сообщается, что доля валютных вкладов клиентов российских банков сроком от месяца до года на момент 1 ноября 2018 года впервые с марта 2016 года превысила 30 процентов от общей суммы валютных вкладов. Уточняется, что за октябрь текущего года вклады сроком до года увеличились почти на 28 процентов – с 1,04 трлн рублей до 1,33 трлн рублей. При этом объем долгосрочных вкладов уменьшился за месяц с 3,27 трлн рублей до 2,99 трлн рублей, то есть почти на 4,5 млрд долларов.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев пояснил НСН, что вывод валюты с долгосрочных вкладов говорит об опасениях граждан РФ на фоне возможного введения очередных санкций со стороны США.

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«Опасения граждан по поводу возможности введения санкций против ведущих банков страны и блокировки их расчетов в валюте заставляет людей выводить валютные вклады. Поэтому в ноябре произошло повышение процентных ставок по валютным вкладам. Посмотрим, сможет ли повышение процентов по депозитам перебить опасения граждан. Возможно, дело даже не в повышении ставок, а в том, что Конгресс США отложил обсуждение санкций, по меньшей мере, до января», — предположил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США отложит рассмотрение вопроса о новых санкциях в отношении России до следующего года, так как конгрессменам предстоит сначала решить некоторые внутриполитические вопросы. Об этом в середине ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких ключевых американских законодателей.

До этого в Госдепе США анонсировали второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей», спровоцированный тем, что Москва не предоставила гарантий о неприменении химического оружия. Стоит отметить, что Вашингтон винит Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».
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