Обоснование переводов от тысячи рублей связали с налогом для самозанятых

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Генеральный директор компании Frank Research Group в эфире НСН отметил, что усиление контроля приведет к переходу на наличные.

Клиенты некоторых российских банков столкнулись с требованием обосновать переводы небольших сумм с карты. Если гражданин не может объяснить, откуда у него эти средства, то карту или счёт блокируют. С такими жалобами выступили клиенты Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка. Подобные меры в финансовых организациях считают помощью в остановке мошенничества и ухода от уплаты налогов. В свою очередь, в Центробанке такие меры считают незаконными, сообщают «Известия».

в эфирепредположил, что подобные меры предпринимаются для борьбы с уходом от налогов, в том числе среди самозанятых.

«Государство будет усиливать контроль за всеми сферами финансовой жизни, в том числе за движением средств между физическими лицами. Мы сейчас находимся в периоде, когда государство борется за обеление экономики. Это касается и борьбы с обналичиванием денег у юридических лиц, и борьбы за оплату налогов частными лицами, в том числе самозанятыми. Тут вопрос, в какой момент государство остановится, потому что перегиб контроля за движением безналичных средств приведёт к тому, что все перейдут на наличные, а это неконтролируемое пространство. В результате государство не получит ожидаемое увеличение налоговой массы», - отметил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о желании банков переоборудовать банкоматы для идентификации клиентов по рисунку вен. Если такую инициативу удастся осуществить, гражданам больше не понадобится носить с собой карту. Однако раз в десять лет придётся приходить в офис финансовой организации, чтобы сдать биометрию.