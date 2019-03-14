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Банк России: Кредиторам выгоден законопроект об ипотечных каникулах

14 Марта 2019 в 13:35
Банк России: Кредиторам выгоден законопроект об ипотечных каникулах
Фото: Кирилл Назипов
В Центробанке РФ объяснили, почему кредитным организациям выгоден новый законопроект об ипотечных каникулах. 
Начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков на пресс-конференции НСН рассказал, что введение ипотечных каникул не повлияет негативно на работу банков.

«Второй важный момент, как отсутствие платежей повлияет на деятельность банков. Здесь важно учитывать, что платеж по ипотечным кредитам или займам - не единственный источник дохода банка. Здесь вопрос не в том, как это повлияет на кредитные организации, а в том, что они в отдельных случаях могут усовершенствовать свою внутреннюю процедуру управления ликвидностью, чтобы заложить определенную вероятность того, что платеж будет получен не сейчас, а через два-три месяца позже, на период когда человек восстановится из ипотечных каникул. Во-первых, сохраняются все платежи, во-вторых, гарантируется безубыточность для кредитора. Мы не видим какого-то серьезного негативного влияния на деятельность кредитных организаций  в случае принятия законопроекта», - отметил Чирков.

Ранее на пресс-конференции НСН на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?» Алексей Чирков уверил заемщиков, что ипотечные каникулы не испортят их кредитную историю.

Первый проект об «ипотечных каникулах» был внесен в Госдуму 28 февраля. Он предполагает введение льготного периода сроком до шести месяцев, в рамках которого оказавшиеся в трудной жизненной ситуации смогут взять перерыв в выплате по ипотеке или платить меньше. 


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