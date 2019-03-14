Банк России: Кредиторам выгоден законопроект об ипотечных каникулах

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В Центробанке РФ объяснили, почему кредитным организациям выгоден новый законопроект об ипотечных каникулах.

на пресс-конференциирассказал, что введение ипотечных каникул не повлияет негативно на работу банков.

«Второй важный момент, как отсутствие платежей повлияет на деятельность банков. Здесь важно учитывать, что платеж по ипотечным кредитам или займам - не единственный источник дохода банка. Здесь вопрос не в том, как это повлияет на кредитные организации, а в том, что они в отдельных случаях могут усовершенствовать свою внутреннюю процедуру управления ликвидностью, чтобы заложить определенную вероятность того, что платеж будет получен не сейчас, а через два-три месяца позже, на период когда человек восстановится из ипотечных каникул. Во-первых, сохраняются все платежи, во-вторых, гарантируется безубыточность для кредитора. Мы не видим какого-то серьезного негативного влияния на деятельность кредитных организаций в случае принятия законопроекта», - отметил Чирков.

Ранее на пресс-конференции НСН на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?» Алексей Чирков уверил заемщиков, что ипотечные каникулы не испортят их кредитную историю.

Первый проект об «ипотечных каникулах» был внесен в Госдуму 28 февраля. Он предполагает введение льготного периода сроком до шести месяцев, в рамках которого оказавшиеся в трудной жизненной ситуации смогут взять перерыв в выплате по ипотеке или платить меньше.

