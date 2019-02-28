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Госдуме предложены «ипотечные каникулы»

28 Февраля 2019 в 13:08
Госдуме предложены «ипотечные каникулы»

Первый законопроект об «ипотечных каникулах» внесен в Государственную думу. Авторы документа – председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры фракций. Законопроект направлен на реализацию президентских инициатив, изложенных Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Парламентарии предлагают определить льготный период сроком до полугода, в рамках которого тем заёмщикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, предоставят возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер, передает ТАСС.

Как уточнил Володин, рассматривать такие обращения банки обязаны будут не дольше пяти дней. На «ипотечные каникулы» могут рассчитывать россине, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, в случае смерти кормильца, а также временной нетрудоспособности в течение двух месяцев. Ещё одно обстоятельство, дающее право на отсрочку – уменьшение семейного дохода супругов более чем на 30%.

Накануне Владимир Путин поручил Центробанку и правительству принять дополнительные меры для уменьшения ставок по ипотеке до 8% и ниже. 

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