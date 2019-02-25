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«Оскар» обошелся без шуток о России

25 Февраля 2019 в 08:54
«Оскар» обошелся без шуток о России

91-ая церемония награждения премии «Оскар» в этом году прошла без ведущего, а значит и без шуток о России, сообщает НСН. 

Напомним, что на прошлогодней церемонии ведущий вечера Джимми Киммел подшутил над российским президентом Владимиром Путиным, когда награда в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» досталась картине «Икар», повествующей о государственной системе поддержки допинга в России.

«Оскар» с президентом, но без ведущего
«По крайней мере, теперь мы знаем, что в эти выборы Путин не вмешивался»,— сказал комик.

Несмотря на продолжающуюся популярность темы «российского вмешательства» в американской повестке, подобных шуток в этом году не прозвучало. Тем не менее, юмористические заметки коснулись президента США Дональда Трампа. Так, например, американские актрисы Мая Рудольф и Эйми Поулер напомнили собравшимся и зрителям по всему миру, что церемония награждения проходит без ведущего, а Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США, несмотря на многократные обещания Трампа.

Ранее Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему Россия не была представлена в числе номинантов на премию Американской академии киноискусств в этом году. 
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