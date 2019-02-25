«Оскар» обошелся без шуток о России

91-ая церемония награждения премии «Оскар» в этом году прошла без ведущего, а значит и без шуток о России, сообщает НСН.

Напомним, что на прошлогодней церемонии ведущий вечера Джимми Киммел подшутил над российским президентом Владимиром Путиным, когда награда в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» досталась картине «Икар», повествующей о государственной системе поддержки допинга в России.