«Оскар» обошелся без шуток о России

91-ая церемония награждения премии «Оскар» в этом году прошла без ведущего, а значит и без шуток о России, сообщает НСН.
Напомним, что на прошлогодней церемонии ведущий вечера Джимми Киммел подшутил над российским президентом Владимиром Путиным, когда награда в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» досталась картине «Икар», повествующей о государственной системе поддержки допинга в России.
Несмотря на продолжающуюся популярность темы «российского вмешательства» в американской повестке, подобных шуток в этом году не прозвучало. Тем не менее, юмористические заметки коснулись президента США Дональда Трампа. Так, например, американские актрисы Мая Рудольф и Эйми Поулер напомнили собравшимся и зрителям по всему миру, что церемония награждения проходит без ведущего, а Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США, несмотря на многократные обещания Трампа.
Ранее Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему Россия не была представлена в числе номинантов на премию Американской академии киноискусств в этом году.