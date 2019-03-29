Адвокаты обжаловали арест Абызова

Адвокаты обжаловали арест бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как заявил РИА Новости один из защитников экс-чиновника Алексей Кирсанов, жалоба подана в суд по процессуальным основаниям.

Абызову просят изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог в 1 миллиард рублей, передает RT . Ранее следствие предъявило бывшему министру обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы принял решение отправить Михаила Абызова в следственный изолятор «Лефортово». Ранее эксперты рассказали в эфире НСН, какие выводы можно сделать из громких арестов уходящей недели.