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Адвокаты обжаловали арест Абызова

29 Марта 2019 в 10:30
Адвокаты обжаловали арест Абызова

Адвокаты обжаловали арест бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как заявил РИА Новости один из защитников экс-чиновника Алексей Кирсанов, жалоба подана в суд по процессуальным основаниям.

Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

 Абызову просят изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог в 1 миллиард рублей, передает RT. Ранее следствие предъявило бывшему министру обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы принял решение отправить Михаила Абызова в следственный изолятор «Лефортово». Ранее эксперты рассказали в эфире НСН, какие выводы можно сделать из громких арестов уходящей недели.

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