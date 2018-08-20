Адвокат рассказал, как не стать жертвой борьбы с экстремизмом в интернете

В ходе пресс-конференции НСН адвокат Александр Карабанов посоветовал пользователям соцсетей тщательно изучать действующее законодательство.

Для того, чтобы избежать несправедливого наказания за лайки и репосты в рамках борьбы с экстремизмом в интернете, пользователям соцсетей следует тщательно изучать действующее законодательство. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил адвокат Александр Карабанов.

«Гражданин, достигший возраста наступления уголовной ответственности, обязан это изучать. Родитель, который переживает за своего ребенка, обязан доводить до него информацию, которая соответствует его возрасту. Очень простые статьи. Каждый 14-летний ребенок может прочитать, изучить. В крайнем случае, попросить комментарий у старших товарищей», — посоветовал адвокат.

По его словам, в России сфера законодательного регулирования экстремизма в интернете находится только в стадии формирования.

«К сожалению, мы живем во время перемен, где у нас только формируются правоприменительные практики по данным статьям. Ничего страшного, этот период переживем. Да, наверное, на ком-то наши правоохранители совершат какие-то ошибки, но, тем не менее, я уверен, что в ближайшем будущем будет сформирована абсолютно нормальная практика, которая будет основана как на законе, так и на здравом смысле», — заявил Карабанов.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная росту числа осужденных за экстремизм в интернете. Так в 2017 году за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. Ранее за либерализацию «экстремистской» 282-й статьи Уголовного кодекса РФ в части наказания за лайки и репосты в соцсетях выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.