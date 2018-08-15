20.08.2018 состоится пресс-конференция, посвященная росту числа осужденных за экстремизм в интернете россиян20.08.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Арест за лайк, срок за мем: Как не стать жертвой борьбы с экстремизмом в соцсетях?»
Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ количество осужденных за экстремизм россиян выросло в 4 раза. При этом большинство приговоров было вынесено за публикации в социальных сетях: пользователи размещали или делали репост картинки, часто юмористического содержания, которая затем признавалась экстремистской и оскорбляющей чувства верующих. Таким образом, в 2017-ом году за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. Однако, по мнению правозащитников, такая практика порочна, так как законодательство позволяет широко трактовать понятие экстремизма, а значит и круг лиц, которые невольно становятся такими «экстремистами» распространяется едва ли не на всех, кто пользуется социальными сетями в России.
- С чем связан рост числа задержанных за публикации в социальных сетях?
- Какова реальная статистика?
- Какие темы не стоит обсуждать в интернете, чтобы не попасть под суд?
- Есть ли реальная угроза в «незаконных» репостах?
- Где грань между гражданской позицией и запрещенным контентом?
Участники пресс-конференции:
- Блогер Максим Кононенко;
- Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов;
- Протоиерей Всеволод Чаплин;
- Адвокат Александр Карабанов;
Приглашены:
- Депутат ГД РФ Алексей Журавлев;
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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